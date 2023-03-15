В Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом, однако США и партнеры будут обеспечивать поддержку, в частности в вопросе поставки боеприпасов.

Об этом сказал бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы входим в весну и лето", - заявил он.

Он заявил, что военная помощь Украине находится в центре внимания, особенно вопрос поставки снарядов.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника. Завтрашняя дискуссия станет еще одной возможностью собрать вместе международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы. И опять же, это будет оставаться в центре нашего внимания", - сказал Райдер.

Завтра в Пентагоне госсекретарь Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Милли проведут 10-е заседание Контактной группы по обороне Украины в онлайн-формате.

Встреча "позволит госсекретарю, председателю и высшим руководителям оборонных ведомств со всего мира обсудить текущие усилия по предоставлению Украине средств и ресурсов, необходимых ей для защиты от российской агрессии", сообщил он.

По данным Politico, несколько американских сенаторов требуют от Пентагона отправить самолеты F-16 в Украину.

Также Минобороны США сообщало, что план по отправке танков M1 Abrams в Украину уже реализовывается.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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