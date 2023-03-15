Восемь сенаторов от обеих партий США требуют от Пентагона отправки самолетов F-16 в Украину, сообщает газета Politico, которая ознакомилась с документом.

"Группа сенаторов от обеих партий требует от Пентагона дополнительной информации о том, что потребуется для отправки самолетов F-16 в Украину", - говорится в статье.

По мнению авторов письма, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", а истребители - это "значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя".

Сенаторы попросили министра обороны Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Например, какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться.

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