США не будут возражать против решений тех или иных стран поставить истребители Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать (Киеву - Ред.), - сказал он. - Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители (Украине - Ред.), мы будем приветствовать это".

Говоря о возможных поставках истребителей со стороны США, Кирби заявил, что "президент уже отвечал на этот вопрос" и ему нечего добавить к тому, что сказал Байден.

Так представитель Белого дома прокомментировал последнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что его страна может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил слова Джо Байдена о том, что США пока не готовы передать Украине истребители. По его словам, сейчас США намерены сосредоточиться на поставках танков, бронетранспортеров и боевых машины пехоты.

"F-16 – это вопрос на потом", - сказал Салливан.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в ближайшее время Украина не получит истребители от Запада.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".