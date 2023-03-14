В Белом доме заявили, что не будут возражать, если другие страны передадут Украине истребители
США не будут возражать против решений тех или иных стран поставить истребители Украине.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать (Киеву - Ред.), - сказал он. - Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители (Украине - Ред.), мы будем приветствовать это".
Говоря о возможных поставках истребителей со стороны США, Кирби заявил, что "президент уже отвечал на этот вопрос" и ему нечего добавить к тому, что сказал Байден.
Так представитель Белого дома прокомментировал последнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что его страна может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил слова Джо Байдена о том, что США пока не готовы передать Украине истребители. По его словам, сейчас США намерены сосредоточиться на поставках танков, бронетранспортеров и боевых машины пехоты.
"F-16 – это вопрос на потом", - сказал Салливан.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в ближайшее время Украина не получит истребители от Запада.
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