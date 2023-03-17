В пятницу, 17 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фонте.

Главное из нее:

1. Основные усилия РФ сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак. Нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

2. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 мирных жителей, повреждены более 20 домов, школа.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

4. Продолжается принудительная паспортизация населения занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе российская оккупационная так называемая власть, запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Его можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина РФ.

5. За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления.

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