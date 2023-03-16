Силы обороны Украины продолжают держать Бахмут и наносить армии врага многочисленные потери. Благодаря обороне на востоке украинские военные могут проходить обучение и готовиться к дальнейшему контрнаступлению.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что в районе Бахмута сейчас идет оборонная операция, наши военные с большими усилиями сдерживают врага, нанося ему колоссальные потери. По его словам, это и есть предвестник будущих действий, которых ожидает все украинское общество.

"Они истощают, обескровливают врага, выбивают его мощь, ломая его морально-психологическое состояние. Пока наши держат оборонную операцию, их собратья в Украине и за рубежом изучают новейшие техники, новейшую тактику боевых действий", - сказал Череватый.

Также он рассказал, что на Бахмутском направлении и вообще на востоке готовится почва, чтобы наши бригады, когда будут готовы, могли уверенно "выйти на надломленного врага и гораздо быстрее выбросить его за пределы нашей страны".

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что с мая прошлого года в боях за Бахмут Донецкой области потери российских военных составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными.

Вчера Сырский рассказал россияне пытаются окружить Бахмут, также давят на Купянском и Лиманском направлениях.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.