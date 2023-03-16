В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 марта. Сообщается, что российские войска продолжают штурм Бахмута и готовятся атаковать Угледар.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении продолжается штурм Бахмута россиянами. ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Ивановского и Григорьевки. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно наступала в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. На Купянском и Лиманском направлениях отбиты атаки россиян в районах Гряниковки, Кременной, Кузьмино, Верхнекаменного и Спорного. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без перемен. За сутки российская армия нанесла 2 ракетных и 16 авиаударов, совершила 25 обстрелов из РСЗО. В Бердянске Запорожской области отмечена транспортировка из акватории морского порта буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.

Ранее мы писали, что, по данным американского "Института изучения войны", "вагнеровцы" продвинулись в районе Бахмута, в западной Марьинке идут бои.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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