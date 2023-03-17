Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 17 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 163 320 человек (+760 за сутки),

танки - 3506 (+2) единиц,

боевые бронированные машины - 6 823 (+13),

артиллерийские системы - 2 552 (+13),

РСЗО - 504 (+1),

средства ПВО - 265,

самолеты - 305,

вертолеты - 290 (+1),

автомобильная техника - 5 401 (+7),

корабли/катера - 18,

БПЛА - 2 145 (+0),

специальная техника - 258 (+1)

Как писала "Страна", попытки россиян штурмовать Угледар замедлились, разведка Британии сообщила, почему РФ несет там тяжелые потери.

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