Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии в Украине на утро 17 марта
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 17 марта 2023-го.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личный состав - около 163 320 человек (+760 за сутки),
- танки - 3506 (+2) единиц,
- боевые бронированные машины - 6 823 (+13),
- артиллерийские системы - 2 552 (+13),
- РСЗО - 504 (+1),
- средства ПВО - 265,
- самолеты - 305,
- вертолеты - 290 (+1),
- автомобильная техника - 5 401 (+7),
- корабли/катера - 18,
- БПЛА - 2 145 (+0),
- специальная техника - 258 (+1)
Как писала "Страна", попытки россиян штурмовать Угледар замедлились, разведка Британии сообщила, почему РФ несет там тяжелые потери.
Британия в ОБСЕ заявила, что потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.
Тем временем война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.
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