Россия не может завершить операцию по захвату Бахмута Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Сейчас они тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции осуществлять по несколько десятков атак, но несут огромные потери. Командование и штабы наши правильно планируют оборону".

На ту же тему ранее в своем телеграм-канале высказался глава Офиса президента Андрей Ермак:

"Силы оборони продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются".

По данным Генштаба ВСУ, Бахмут остается эпицентром боевых действий, за сутки ВСУ отбили 83 атаки.

Ранее в ВСУ рассказали, что оборона Бахмута нужна для подготовки к наступлению.

Контрнаступление ВСУ, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, состоится через два месяца.

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

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