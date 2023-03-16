Мужчина, которого искали на Закарпатье в реке Тиса после его попытки незаконно пересечь границу и сбежать от пограничников, утонул.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается, что 14 марта пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по руслу которой проходит граница с Венгрией, увидели двоих мужчин. Они бежали в сторону госграницы с резиновой лодкой.

Пограничники отправились за ними в погоню. Те, в свою очередь, выбросили лодку и начали бежать. Один попытался скрыться в кустарниках, но был задержан. Другой прыгнул в реку и утонул.

Задержанный рассказал, что вместе с товарищем намеревался переплывать Тису на лодке. Лодку им дал неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержанный из Закарпатья, а утонувший приехал из Николаевской области.

Пограничники заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ это уже четырнадцатый случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Еще трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Напомним, в январе на Закарпатье пограничники спасли уклониста, который хотел переплыть Тису и сбежать в Румынию.

Также сообщалось, что конце прошлого года двое одесситов хотели переплыть ледяную Тису на детских надувных кругах, чтобы сбежать в Румынию.