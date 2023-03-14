В последнее время выезд мужчин за границу через систему "Шлях" значительно усложнился.

Мы уже писали, что правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делали левые документы на выезд мужчин призывного возраста и брали за это по 2-3 тысячи долларов с каждого.

Также ужесточили контроль за фирмами, которые подают документы претендентов на выезд через "Шлях". Недавно комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" отключила на три месяца от "Шляха" семь компаний-перевозчиков.

Теперь же стало сложно выехать водителям-дальнобойщикам и волонтерам.

"Многим волонтерам закрыли доступ к внесению в систему "Шлях", то есть подразделения ВСУ останутся без волонтерской помощи. Бан на неопределенное время", - говорит партнер юридической компании Dr Emil Benatov&Partners Данил Бенатов.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры", основатель благотворительного фонда "Агона" Ростислав Кравец рассказал нам, что появилось новое требование: нужно заново, под каждую поездку подавать документы всех, кто выезжает через "Шлях".

"Расширился также пакет документов. Нужно предоставлять информацию о том, что уже возил фонд и для кого, выезжали ли конкретные водители и волонтеры через "Шлях", за чем едут в этот раз и кто заказал тот или иной груз. Ожидаем, что процедура оформления документов как минимум сильно затянется", - говорит Кравец.

Один из волонтеров, с которым пообщалась "Страна", отмечает, что "сейчас все решается на личных контактах, и многие волонтеры, у которых нет особых связей, не могут выехать".

Владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что "попасть новым компаниям в "Шлях" очень сложно".

При этом, как утверждают юристы, до сих пор работает схема выезда через "Шлях" для мужчин, которые по законодательству права на это не имеют. Правда, посредники стали более осторожными и просят еще больше денег: за последний месяц схема подорожала минимум на 500-1000 долларов - в среднем до 5500-6500 тысяч. Объявления от посредников о выезде через "Шлях" по-прежнему есть в соцсетях.

"Но много откровенно мошеннических схем, когда людям якобы делают документы, берут деньги, а выехать нереально - возвращают с границы", - говорит Кравец.

Разбирались, как сейчас работает система "Шлях".

Зачистка "Шляха"

Проблемы с выездом через "Шлях" начались уже давно, и мы о них подробно писали.

Власти начали настоящие зачистки "Шляха" после того, как на базе этой информационной системы предприимчивые посредники построили массовую схему переброски мужчин призывного возраста за границу.

Как сообщила на днях "Укртрансбезопасность", комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем этого ведомства отключила на три месяца от "Шляха" семь компаний-перевозчиков, включая ООО "Совтор" и "Черниговторгсервис", а также физлиц-предпринимателей Олега Мельниченко, Бориса Мендрука, Руслана Неживого, Ларису Охримчук и Степана Осьмака.

В приказах по этим фирмам приводятся аргументы, почему их отключили от "Шляха". В основном это превышение разрешенных сроков пребывания за границей.

Например, по компании "Совтор", специализирующейся на международных перевозках грузов, приводится один факт, когда водитель находился за пределами страны больше 45 дней. То же самое касается водителя автобуса компании "Черниговторгсервис".

По физлицам-предпринимателям, которых "забанили" в "Шляхе", аргументация другая. Некоторые из них, как подозревают, вывезли по несколько мужчин на временные работы за границу, причем указаны даты выезда еще в мае-июле прошлого года.

Это не первый список отключенных от "Шляха". 8 марта "Укртрансбезопасность" огласила перечень еще семи компаний и физлиц-предпринимателей, которым заблокировали доступ к информационной системе. Основания - данные Госбюро расследований, свидетельствующие о том, что перевозчики были причастны к организации каналов по переправке мужчин призывного возраста через границу. Их оформляли как водителей грузовиков, но назад они в течение 60 дней так и не вернулись.

"На рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение", - отчитались в "Укртрансбезопасности".

По данным "Опендатабот", на 1 марта 2023 года на выезд мужчин за границу через "Шлях" выдали более 1,2 млн разрешений, при этом большинство разрешений - по бизнес-поездкам. Сюда входит и оформление водителей-дальнобойщиков. Причем, что интересно, основной вал оформлений таких разрешений пришелся на ноябрь 2022 - февраль 2023 года: тогда выдали около 400 тысяч разрешений.

По статье "На потребности ВСУ/гуманитарная помощь" выдали только 13,4% всех разрешений (около 170 тысяч). По этой категории за последние три месяца тоже прослеживается рост выдачи документов. До ноября выдавали приблизительно по 11 тысяч разрешений в месяц, в последние три месяца - больше, чем по 20 тысяч.

При этом, как отметили в "Опендатабот", система "Шлях" "не является достаточно прозрачной". Например, нет в открытом доступе данных о тех, кто нарушил сроки поездок.

В скандал со "Шляхом" недавно попали чиновники Львовской ОВА. "Наши гроши. Львов" заявили, что из 50 тысяч военнообязанных, которых в прошлом году зарегистрировали в систем "Шлях", около 22 тысяч внесла Львовская ОВА.

"Скорее всего, именно Львовщина стала всеукраинским хабом по вписыванию имен волонтеров и псевдоволонтеров в эту базу", - делают вывод журналисты.

Увеличили пакеты документов и просят переждать

Сейчас же, говорят юристы-транспортники, проблем со "Шляхом" стало еще больше. Для многих он фактически заблокирован.

Данил Бенатов отмечает, что в последнее время практически нереально внести в "Шлях" многих волонтеров.

"Система заблокирована, причем, как говорят, на неопределенное время", - говорит Бенатов.

В неофициальных беседах представители "Укртрансбезпеки" и пограничники ссылаются на соответствующее распоряжение СНБО.

Отметим, что в начале марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будет рассматриваться вопрос относительно разрешений для выезда мужчин за границу. В частности, министры будут докладывать, какие ведомства и в каком количестве выдали разрешений. Также Данилов высказался за внесение в законодательство изменений по выезду мужчин за границу. Но какими именно они будут, не уточнил.

Бенатов связывает "бан" для волонеров с недавними скандалами, когда на основании временного разрешения из страны выехал стендап-комик Андрей Щегель, а затем, уже будучи в Турции, заявил, что возвращаться не собирается.

Буквально вслед за этим украинских режиссер Тарас Голубков тоже выехал из Украины по разрешению, оформленному Минкультом, а затем снял клип для российской певицы Клавы Коки.

После этого Минкульт заявил, что ужесточит требования к претендентам на выезд.

На днях в одном из интервью заместитель министра культуры Галина Григоренко рассказала, что правила дополнились просьбой "предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать, либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного". Это якобы "дополнительная гарантия" того, что желающий выехать артист "сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у него есть долг перед своей страной". Сам Минкульт выдает только "письма содействия", а итоговое решение - пропускать мужчину через границу или вернуть обратно - принимают пограничники.

Но, как считают волонтеры, случаи с "культурными деятелями" стали пусковым крючком, после чего стали "отказывать всем подряд".

"Где мы - и где стендап-комики. Мы возим гуманитарные грузы буквально с первых дней войны, а теперь не можем оформить документы на выезд. Говорят, нужно переждать: мол, в "Укртрансбезопасности" начались какие-то грандиозные внутренние разборки", - рассказал нам один из волонтеров.

Ростислав Кравец говорит, что уже сейчас начали требовать увеличенные пакеты документов: перечень рейсов и грузов, которые уже были, обоснование по грузам и их получателям по планируемым поездкам, плюс документы на самого водителя. Новичку получить разрешения вообще практически нереально.

"Как минимум затягиваются сроки оформления разрешений, а работа некоторых волонтеров вообще может быть заблокирована", - считает Кравец.

Также волонтеры говорят, что "сейчас все приходится решать на личных контактах". И опасаются, что в итоге такая система может вылиться в "появление расценок".

"Мы денег не даем, но просим людей посодействовать быстрому оформлению документов. Но сама ситуация крайне опасна, так как располагает к коррупции", - говорит нам волонтер.

Дмитрий Леушкин рассказал нам, что компании, которые давно и стабильно ездят и занимаются перевозками коммерческих грузов, не испытывают больших проблем, а вот новым фирмам попасть в "Шлях" очень сложно.

Схема еще работает

Интересно, что на этом фоне схема по незаконному выезду мужчин через "Шлях" все еще продолжает работать, хотя и в усеченном виде.

"Попасть в "Шлях" через нормальных посредников стало сложно. Одни бояться и залегли на дно, другие берутся помочь, но на самом деле часто просто подставляют клиентов. Вроде все вносят, но людей с границы разворачивают. При этом берут до 3 тысяч долларов за свои услуги. Но все же, если есть хорошие выходы, выехать реально", - рассказал нам юрист, попросивший не называть его имени.

Кравец говорит, что участились случаи, когда выезд через "Шлях" предлагают мошенники.

"Людям якобы оформляют документы, а затем выясняется, что они поддельные и выехать по ним нереально, еще и фигурантом расследования можно стать. Уже было несколько таких клиентов, купивших разрешения по интернету и получивших документы по почтовой пересылке. Теперь спрашивают, что с этим можно сделать. Могу посоветовать лишь не связываться с непонятными посредниками, особенно по объявлениям в соцсетях. Хотя сама схема выезда через "Шлях" полностью еще не перекрыта", - резюмирует Кравец.