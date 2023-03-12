Украинский режиссер-клипмейкер Тарас Голубков, недавно снявший клип в России, получил временное разрешение выехать за границу от Минкульта Украины.

Ведомство подтвердило это в комментарии сайту "КП".

Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 ноября для съемок документального фильма о войне The War Diary. Он утверждал, что проектом занимается латвийский продакшн.

Но, судя по информации из открытых источников, Голубков после этого появился в России, где поучаствовал в съемках клипа "Замуж" для певицы Клавы Коки, которая поддерживает войну в Украине.

Есть фотографии, на которых Голубков присутствует на съемочной площадке (помечен на фото). Клип вышел несколько дней назад.

Напомним, что разрешение на выезд от Минкульта получил и комик Андрей Щегель, после заявлений которого о войне возник громкий скандал.

Теперь ведомство намерено ужесточить выдачу таких разрешений. Решение может быть принято уже в ближайшие дни.

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