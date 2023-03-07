Вопрос разрешений на выезд мужчин за границу рассмотрят на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, что надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре - шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто-то должен воевать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос, кто, сколько, какие ведомства давали разрешения, будет на повестке дня. Министры будут иметь отчеты на заседании ставки", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, направленные на "усиление этих процессов" - условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

На днях известный украинский стендапер Андрей Щегель, сбежавший от мобилизации в Турцию, сделал скандальное заявление. Он назвал Украину "@бан@м цирком с попаянными дебилами".

Между тем депутаты Верховной Рады предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.