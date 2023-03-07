Данилов обещает заседание Ставки, посвященное выезду мужчин за границы Украины
Вопрос разрешений на выезд мужчин за границу рассмотрят на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, что надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре - шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто-то должен воевать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос, кто, сколько, какие ведомства давали разрешения, будет на повестке дня. Министры будут иметь отчеты на заседании ставки", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, направленные на "усиление этих процессов" - условий выезда мужчин призывного возраста за границу.
На днях известный украинский стендапер Андрей Щегель, сбежавший от мобилизации в Турцию, сделал скандальное заявление. Он назвал Украину "@бан@м цирком с попаянными дебилами".
Между тем депутаты Верховной Рады предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.