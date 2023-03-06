Депутаты Верховной Рады предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

Такие меры предлагаются законопроектами №9075 и №9074.

В пояснительной записке в законопроект №9075 его главной целью указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов (мужского пола) и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу. При этом такой выезд должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, а мужчина должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации.

В то же время законопроектом №9074 предлагается обеспечить украинским спортсменам возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях. При выезде спортсмены должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта по выезду на международное спортивное мероприятие.

Напомним, в ноябре прошлого года украинские студенты иностранных вузов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом разрешить им выезд за границу на обучение.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему студентам иностранных вузов перекрыли границу и как им дальше учиться.