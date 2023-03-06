Попавший в скандал стендапер Андрей Щегель опубликовал видео с пояснением своих заявлений.

Ранее в Сети он радовался тому, что уехал за границу и называл Украину "цирком с дебилами". "Я исхожу из того, что это выбор парней - погибать", - говорил он о тех, кто вступил в ряды ВСУ.

После поднявшегося скандала Щегель заявил, что его слова были вырваны из контекста. И сказаны они были "на эмоциях".

"Провокация является работой комика, но поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас и считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее того, кто говорит, то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я", - заявил он.

Также Щегель сказал, что ему и его близким угрожали убийством.

После предыдущих высказываний Щегеля Министерство культуры и информационной политики выступило за ужесточение порядка получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, а также усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину.

Тем временем новыми фигурантами скандала стали боксер Василий Ломаченко, который сфотографировался с российским боксером Махачевым и блогерша-эскортница, которой разведка вручила награду.