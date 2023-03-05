Главное управление разведки Минобороны Украины отреагировало на скандальную историю с блогером Оксаной Волощук (Ксюша Манекен), которая ранее работала эскортницей, а недавно получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР. В разведке заявили, что для выполнения определенного рода задач привлекаются люди "разных профессий, с особыми навыками".

Об этом ГУР сообщили в комментарии "Украинской правде".

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность. Военная разведка - особенно в стране, которая воюет - это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине", - заявляет ГУР.

Напомним, ранее Ксюшу Манекен внесли на "Миротворец" за пост 2015 года о Крыме. Речь идет о том, что несколько лет назад Ксюша Манекен писала о жизни в Крыму. В частности, она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Позже сама блогерша дала на это ответ. Свои предыдущие слова по Крыму Оксана Волощук - настоящее имя блогерши - объяснила нехваткой информации, в чем обвинила бывшего тогда президентом Петра Порошенко. По ее словам, он "был из тех президентов, который освещал только те факты и события, которые ему были выгодны".

Кроме того, Ксюша Манекен ранее в интервью "Олицкая" открыто рассказывала, что четыре года занималась эскортом. После эскорта, как сообщила Манекен, она пришла к вере в Бога, а также начала заниматься брачным агентством.