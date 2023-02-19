В соцсетях разгорелся скандал вокруг драки водителя с полицейским в Киеве.

Блогерша под ником mari___my_ray опубликовала в Instagram фрагмент видео, где полицейские задерживают ее мужа. Блогерша заявила, что патрульные ее толкнули, а мужа "бросили на обрыв дороги", а затем "начали душить".

По данным "Страны", имя инста-блогерши - Мария Вовнянко.

Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий у себя на странице в Facebook заявил, что водитель сам напал на полицейских. А патрульные его остановили за несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.

По словам полицейского машина ехала со скоростью 160 километров в час.

"Что после остановки? Хамство, тыканье полицейским, быковатые вопросы и угрозы, что снимаем. На неоднократные просьбы полицейских предъявить удостоверение - ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан. Но! Из машины вышла инста-блогер и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в происшествие. Полицейский тыльной стороной руки пытался оградить ее от проезжей части и отдалить на безопасную дистанцию. Но! Муж инста-блогера, вместо того, чтобы самому ей сделать дополнительное замечание и сказать отойти, сразу совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному в процессе", - пишет Билошицкий.

По его словам, нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее мы писали, что блогерша из Днепра пожаловалась, что полиция отказалась брать у нее взятку за пьяную езду.

Также "Страна" рассказывала, что скандальная трэш-блогерша "Тишина" из Киева уехала во Львов, украла там алкоголь и попала в полицию.