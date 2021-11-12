Киево-Святошинский районный суд Киевской области оштрафовал известную Instagram-блогершу Алену Лоран по делу о защите, чести, достоинстве и деловой репутации.

Об этом говорится в вердикте суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В августе 2020 года в суд обратился истец, адвокат, который заявил, что в комментариях соцсети Instagram призывал владелицу аккаунтов alyona_loran, alena_magik_taro и alyonaloran_travels прекратить распространение недостоверной и унижающей информации о его клиентке. В ответ Алена Лоран , позиционирующая себя как ведьма, разразилась потоком оскорбительных комментариев.

Истец привел несколько их образчиков: "спускают в клубе только в тебя и твою жену... так, как это делала в свингер-клубе, в котором ты меня видел уже, в рот твоей жены и твой; видимо, тебе очень понравилось, раз такой интерес"; "дырка ты для членов мужиков, которые в твою жену тычут"; "ты чмо, у тебя пердежа в твоем рте и так хватает, но если надо, то открою тебе пасть... и насру туда, а спрашивать тебя, придурка, никто не будет"; "мои соседи хотят отодрать твою жену и спустить ей в рот" и так далее в подобном духе.

Также Лоран предложила истцу уплатить за его проезд к третьим лицам, желающим совершить с ним действия сексуального характера, после чего перевела ему на карточку 500 грн.

Истец посчитал, что своими комментариями блогерша распространила ложную информацию о нем и членах его семьи. Дочь жены от комментариев Лоран была в шоке, а жене поступали предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги. Адвокат заявил, что распространенная ложная информация существенно вредит его репутации, может иметь негативные последствия и подвергает сомнению соблюдение им законодательства Украины, побуждает к негативному отношению к нему. Моральный ущерб от оскорблений Лоран он оценил в размере 100 000 грн.

В итоге суд постановил обязать Лоран в течение семи календарных дней со дня вступления решения в силу опровергнуть недостоверную информацию, распространенную в соцсети, уплатить истцу 5000 грн, а также возместить судебные расходы 1731 грн.

Ранее "Страна" рассказывала, как та же блогерша угрожала следователю Киево-Святошинского отдела полиции расправой с помощью своих магических способностей.

Когда новость об этом распространили СМИ, Лоран подтвердила, что ее обвиняют в эзотерическом давлении на следствие.