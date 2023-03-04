Блогершу Ксюшу Манекен, которая накануне получила от ГУР отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени", сегодня внесли в базу "Миротворец".

"За участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией", — написано на сайте "Миротворец".

Речь идет о том, что несколько лет назад Ксюша Манекен писала о жизни в Крыму. В частности, она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Ранее девушка в интервью заявляла, что работала экскортницей.

"Как так вышло, при каких обстоятельствах и за что - я обязательно расскажу, когда война закончится", — написала она касательно своего нового ордена.

Отметим, что на этой встрече с блогерами свою порцию критики получил и советник главы ОП Михаил Подоляк, который говорил на русском языке.

"Зачем тогда вы такую вражду раздули между людьми", - задаёт вопрос одна из украинских тик-ток блогеров Sania Woman.

Также Подоляк заявил блогерам, что война закончится в этом году.