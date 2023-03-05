Инста-блогер Ксюша Манекен прокомментировала скандал с попаданием на "Миротворец" из-за ее высказываний по Крыму - в 2015 году она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Но на скандальный сайт девушка попала только вчера - после того, как побывала на встрече блогеров с Офисом президента и получила наградной лист от главы военной разведки Буданова (что само по себе вызвало большой резонанс, поскольку Ксюша Манекен - по собственному признанию, бывшая эскортница).

Свои предыдущие слова по Крыму Оксана Волощук - настоящее имя блогерши - объяснила нехваткой информации, в чем обвинила бывшего тогда президентом Петра Порошенко.

По ее словам, он "был из тех президентов, который освещал только те факты и события, которые ему были выгодны".

"Я не понимала, что происходит на самом деле. Потому что с одной стороны у нас война на Донбассе и у нас забрали Крым. А с другой - к нам все так же продолжают ездить русские артисты. При этом людей из Донбасса считают изгоями, им не сдают квартиры, не берут на работу, поджигают машины".

Поэтому ей казалось правильным, "что люди в Крыму целы и невредимы на фоне тех же людей из Донбасса".

Но теперь, после нападения России, Оксане стало "важно, чей Крым. Он наш и всегда был нашим".

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами. На встречу в ОП пригласили Сашу Бо, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Евгения Таллера, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина, Дашу Квиткову и других.

Как отмечают сами инфлюэнсеры у себя в Instagram, они "обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения, а также как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух".

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.