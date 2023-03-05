Блогерша Ксюша Манекен, которая получила награду от ГУР за содействие военной разведке, после чего разразился скандал, ранее в интервью "Олицкая" открыто рассказывала, что четыре года занималась эскортом.

"Я жила на стипендию. Мне не хотелось просить деньги у родителей и я не хотела идти работать официанткой. Почему не хотела? Потому что появилась возможность легких денег. Я подрабатывала моделью, на массовках, но это были копейки. А тут бац, ты якобы ничего не делаешь, все это так просто и легко и у тебя есть деньги", — говорит Манекен.

По словам девушки, когда она работала эскортницей, чувствовала себя желанной.

"Я чувствовала себя желанной, но я чувствовала себя вещью. Ты видишь, что тебя мужчина хочет, ты ему интересна, но он тебя покупает. Это желание основано на том, что он может себе тебя позволить. Я это попробовала и поняла, что в целом не хочу быть ни для кого вещью. Суть не только в эскорте, в отношениях не хочу быть вещью", — сказала Ксюша Манекен.

После эскорта, как сообщила Манекен, она пришла к вере в Бога, а также начала заниматься брачным агентством.

"Я скаут. Моя профессия в том, чтобы найти желающих зарегистрироваться и зарабатываю я с этого, и со своего блога. Брачное агентство - это фотографии. Все что ты тратишь - это свои фотографии и согласие на их использование, переписывается переводчик", — заявила девушка.

Сейчас у Ксюши Манекен 416 тысяч подписчиков в Instagram. В своем блоге девушка зачастую делится с подписчиками откровенными фотографиями, а также предлагает "зарабатывать онлайн" в брачном агентстве.

Напомним, ранее Ксюшу Манекен внесли на "Миротворец" за пост 2015 года о Крыме. Речь идет о том, что несколько лет назад Ксюша Манекен писала о жизни в Крыму. В частности, она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Позже сама блогерша дала на это ответ. Свои предыдущие слова по Крыму Оксана Волощук - настоящее имя блогерши - объяснила нехваткой информации, в чем обвинила бывшего тогда президентом Петра Порошенко. По ее словам, он "был из тех президентов, который освещал только те факты и события, которые ему были выгодны".