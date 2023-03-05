Украинский боксер и бывший чемпион мира Василий Ломаченко попал под волну хейта в Украине - после того, сфотографировался с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Встреча прошла на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. На официальном видео чемпионата виден кадр, как украинский боксер стоит рядом с российским, дружески улыбается и фотографируется (на видео - с 0:09).

После этого в соцсетях начали постить фото российского боксера Махачева в обнимку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И требовать запретить Ломаченко выезд из Украины на соревнования.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ Лукой (Андрей Коваленко), против которого 11 декабря СНБО ввел санкции вместе с еще шестью священнослужителями УПЦ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.