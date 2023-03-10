Министерство культуры Украины готовит резкое ужесточение порядка выезда за границу для военнообязанных деятелей культуры.

Решение может быть принято уже в ближайшие дни, говорится в заявлении Всеукраинской ассоциации музыкальных событий (UAME).

Причина – скандальное интервью стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал за границу от мобилизации.

"У меня три повестки, я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека", – сказал он.

В связи с готовящимся решением Минкульта UAME опубликовала в Фейсбуке обращение к президенту, его Офису, Минкульту и другим органам власти с призывом не запрещать украинским деятелям культуры выезд за рубеж.

"Мы просим привлечь предателей к ответственности, а также создать такие условия для выезда за границу, чтобы сознательные артисты могли продолжать выполнять свою миссию и помогать Украине", – заявляет UAME.

Позже сбежавший от мобилизации в Турцию Андрей Щегель сделал новое скандальное заявление, в котором он назвал Украину "@бан@м цирком с попаянными дебилами".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал заседание Ставки, посвященное выезду мужчин за границы Украины.