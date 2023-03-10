Победители национального отбора на Евровидение от Украины TVORCHI пожаловались на проблемы с выездом за границу из-за ограничений Министерства культуры, введённых после скандала со стендапером Андреем Щегелем, который рассказал, как он сбежал от мобилизации за границу.

По словам украинских музыкантов, из-за того, что артисты-"предатели" выехали за границу и не вернулись, под угрозой оказались не только благотворительные концерты TVORCHI, но и участие в песенном конкурсе Евровидение-2023, а также в промо-мероприятиях.

Артисты не уверены, попадут ли на выступление в столицу Кении Найроби на следующей неделе, куда их пригласила организация USAID в рамках проекта "Стена" с целью продвигать украинскую повестку в Африке.

"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", - заявили победители нацотбора на Евровидение.

Напомним, в конце прошлого года "Суспильне" подписало договор с победителем Нацотбора на Евровидение-2023 - группой TVORCHI. Это означает, что коллектив представит Украину на Евровидении-2023, которое пройдёт в Великобритании.

Ранее мы писали, что недавно известный украинский стендапер Андрей Щегель признался, что уехал от мобилизации в Турцию, так как считает, что у него есть "право на ох@енную жизнь".

Позже Андрей Щегель сделал новое скандальное заявление, в котором назвал Украину "@бан@м цирком с попаянными дебилами".