"Суспильне" подписало договор с победителем Национального отбора на Евровидение-2023 - группой TVORCHI.

Об этом сообщается в официальном аккаунте "Евровидение Украина" в социальных сетях.

То есть, уже окончательно решено, что этот коллектив представит Украину на Евровидении-2023, которое пройдёт в Великобритании.

Напомним, ранее певица KRUTЬ пожаловалась на победителя Нацотбора на Евровидение - группу TVORCHI. По словам KRUTЬ, в припевах песни группы TVORCHI звучал дабл (то есть двойная звуковая дорожка с голосом артиста) основного вокала в прямом эфире, что является нарушением правил нацотбора.

Ранее "Страна" рассказывала, кто состязался в финале нацотбора на Евровидение.

Мы также писали, что букмекеры считают Украину фаворитом на победу в Евровидении-2023 в Великобритании. На ее повторную победу дают коэффициенты от 2.75 до 4.5. Следом за Украиной идут Италия и Швеция.

Как писала "Страна", Евровидение решили перенести из Украины в Ливерпуль по соображениям безопасности. Но конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.