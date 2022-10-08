Конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Ливерпуле.

Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета песенного конкурса.

Представители Ливерпуля заявили, что конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.

Известно, что победителем на последнем Евровидении стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", и в следующем году конкурс должен был пройти в Украине, но из-за войны его решили перенести в Британию, представитель которой – Сэм Райдер – с песней "Space man" занял второе место.

Напомним, в Украине открыли прием заявок для участия в Национальном отборе на Евровидение-2023. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua. Условия отбора конкурсантов этого года предполагают, что песни не должны быть на русском языке.

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