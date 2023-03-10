За год войны в Украине было выдано более 1,2 млн официальных разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях".

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Почти все они, около 1,1 млн разрешений были выданы для выезда по бизнес-делам. Еще 170 тыс. - для гуманитарных миссий.

При этом в государственных ведомствах не ответили на запрос журналистов, сколько людей нарушили условия программы "Шлях" и не вернулись в Украину.

Напомним, министерство культуры Украины готовит резкое ужесточение порядка выезда за границу для военнообязанных деятелей культуры из-за скандального интервью стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал за границу от мобилизации.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрят вопрос разрешений на выезд мужчин за границу.

В то же время депутаты Верховной Рады предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации. При этом мужчина должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации.