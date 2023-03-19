Более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших.

Об этом говорится в отчете временной следственной комиссии Верховной Рады, проверявшей использование гуманитарной и другой помощи (данные приводит "Главком").

По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964). Если же брать в процентном соотношении, то здесь абсолютный лидер - Харьковская область: не вернулись 23.49% выехавших (455 из 3689). Далее - тернопольчане (20.66%) и полтавчане (18.87%).

В общей сложности, за 2022 год в систему "Шлях" были внесены 96 442 мужчины призывного возраста.

Отметим, что в последнее время выезд через "Шлях" существенно усложнился.

"Страна" разбиралась, что происходит со схемой выезда мужчин за границу после череды громких скандалов.

Напомним, за год в Украине выдали более 1,2 млн разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Почти все они - около 1,1 млн разрешений - были выданы для выезда за рубеж по бизнес-делам. Еще 170 тысяч - для гуманитарных миссий.