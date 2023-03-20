Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8131 по обмену финансовой информацией между странами.

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, этот документ может очень серьезно повлиять на жизнь украинцев, которые имеют доходы или деньги на счетах в зарубежных странах. Украинские госорганы (включая налоговые) смогут получать о них информацию.

Формально в законопроекте речь идет о гармонизации нашего законодательства с европейским, в частности - внедрение в Украине стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) и стандарта по обмену информацией по запросу (EOIR).

Первый обмен информацией Украины с зарубежными странами планируется в 2024 году.

Но в реальности в проекте прописана необходимость сбора массива информации о финансовых счетах наших граждан за пределами страны. Что впоследствии может быть использовано налоговыми органами в Украине для выявления незадекларированных доходов.

Также как и европейские страны смогут получать данные о доходах в Украине украинских беженцев, которые, к примеру, получают пособие в странах ЕС. Что может привести к прекращению выплат этих пособий. Или даже к требованию вернуть их обратно.

Подробнее об этом важном документе мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Нацбанк отменил в Украине краткосрочные депозиты.