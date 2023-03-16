Украина надеется на завершение переговоров с миссией Международного валютного фонда (МВФ) о новой полноценной программе поддержки, предполагающей финансирование со стороны Фонда, до конца текущей недели.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на пресс-брифинге в четверг, 16 марта.

"Команда НБУ в полном объеме выполнила всю программу, с которой начинала свое участие в миссии МВФ. Нам удалось достичь весомого прогресса в наших договоренностях, в согласовании политик и мы с оптимизмом смотрим на ближайшие несколько дней, в течение которых будут происходить переговоры, согласование некоторых деталей в виртуальному формате", - сказал Пышный.

Также он рассказал, что представители МВФ "должны выполнить часть своих заданий в Вашингтоне, соответственно украинская команда будет готова к проведению и продолжению этих консультаций в формате онлайн из Киева".

"Надеемся на финализацию нашей работы уже на этой неделе и верим в хорошие новости в начале следующей", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, по данным издания Financial Times, МВФ готов в ближайшее время объявить о кредитной программе на 15,6 млрд долларов для Украины.

Также сообщалось, что реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.