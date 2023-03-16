Международный валютный фонд (МВФ) готов в ближайшее время объявить о кредитной программе на 15,6 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

"МВФ завершает работу над подготовкой четырехлетней программы кредитования Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Человек, близкий к переговорам, говорит, что объявление Фонда об одобрении этой программы "неизбежно", - пишет издание.

В заявлении, опубликованном в среду, 15 марта, МВФ заявил, что обсуждение программы с украинскими властями проходило в Варшаве с 8 по 15 марта.

Напомним, сообщалось, что реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать воюющую страну.

Ранее в МВФ заявили, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов.

А недавно глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно 40-48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.