Страны "Большой семерки" (G7) выделят 39 млрд долларов на финансово-экономическую поддержку Украины в 2023 году.

Об этом заявил в четверг, 23 февраля, министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает CNN.

Выступая на пресс-конференции после встречи министров финансов G7 в Индии, Судзуки сказал, что блок также попросил Международный валютный фонд "ускорить свою работу по составлению программы поддержки к марту".

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Напомним, по данным Financial Times, союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на 14-16 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Япония 24 февраля проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, Токио выделит 5,5 млрд долларов помощи Украине. Об этом сообщил премьер Японии Фумио Кисида.

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Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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