Украине нужны дополнительные 10 млрд долларов для покрытия потребностей бюджета в 2023 году и начала восстановления экономики.

Об этом заявил в интервью CNN министр финансов Сергей Марченко.

Встреча Марченко с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в Киеве, по его словам, была очень продуктивной.

"Теперь мы видим, что наши отношения достаточно стабильны, и мы движемся в направлении полноценной программы с МВФ. Мы готовы выполнить все требования и условия, чтобы продолжить реализацию программы", – сказал министр.

Также он сообщил, что Киев и МВФ договорились начать обсуждение новой программы в течение нескольких недель.

Ранее мы писали, что на днях Украина достигла предварительного соглашения с миссией МВФ по пересмотру мониторинговой программы.

Также "Страна" сообщала, что глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно 40-48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.

Напомним, союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на 14-16 млрд долларов.