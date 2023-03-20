Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского
Сегодня, 20 марта, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Евросолидарности" Михаила Забродского, который, по данным СМИ, станет заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
"За" прекращение полномочий Забродского проголосовали 307 нардепов.
Отметим, о том, что нардеп Забродский складывает депутатский мандат, стало известно на прошлой неделе, 17 марта.
Михаил Забродский - бывший командующий десантно-штурмовыми войсками и экс-комбриг 95-й бригады при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.
В начале сентября 2022 года он стал соавтором статьи Залужного о перспективах войны на 2023 год. В качестве цели ВСУ №1 там указано возвращение Крыма, как "центра тяжести" всех российских операций в Украине.
Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года в интервью The Economist Михаил Забродский сообщил, что возвращение Крыма военным путем Украина готовила на 2023-й год.
Также Забродский в прошлом году рассказывал, как армия России может разрезать Украину на две части.
Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.