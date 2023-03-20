Сегодня, 20 марта, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Евросолидарности" Михаила Забродского, который, по данным СМИ, станет заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

"За" прекращение полномочий Забродского проголосовали 307 нардепов.

Отметим, о том, что нардеп Забродский складывает депутатский мандат, стало известно на прошлой неделе, 17 марта.

Михаил Забродский - бывший командующий десантно-штурмовыми войсками и экс-комбриг 95-й бригады при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

В начале сентября 2022 года он стал соавтором статьи Залужного о перспективах войны на 2023 год. В качестве цели ВСУ №1 там указано возвращение Крыма, как "центра тяжести" всех российских операций в Украине.

Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года в интервью The Economist Михаил Забродский сообщил, что возвращение Крыма военным путем Украина готовила на 2023-й год.

Также Забродский в прошлом году рассказывал, как армия России может разрезать Украину на две части.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.