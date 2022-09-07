Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский написали статью с анализом перспектив войны. В ней впервые официально признается, что удар по авиабазе под Саками был нанесен украинскими ракетами.

Статью публикует "Укринформ".

Приводим несколько основных тезисов из неё.

Война перейдет и в следующий год, и Украине нужно быть к этому готовой. Среди возможных планов РФ - наступление до границ Донецкой области, атака на Запорожье и Днепр, атака на Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. Впервые официально признаётся, что по авиабазе в Крыму под Саками был нанесён удар украинскими ракетами. Одна из главных целей Украины - это освобождение Крыма для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10-20 бригад в каждой. Но, по мнению авторов, даже потеря Крыма не нанесёт России решающего поражения. Поэтому ключевое значение для хода войны будет иметь возможность Украины наносить удары вглубь территории России (чтоб россияне "почувствовали войну"), для чего ВСУ нужны ракеты с дальним радиусом действия. Мировые державы должны быть готовы применить "весь арсенал средств" в случае попыток применения Россией против Украины ядерного оружия.

Ранее в Минобороны Польши заявили о высоком риске войны с Россией в ближайшие 10 лет.

Также британская газета The Times написала о "самом страшным аде войны" во время наступления Украины на Херсон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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