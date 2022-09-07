Замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что существует серьезный риск войны Польши с Россией в период от 3 до 10 лет, поэтому необходимо максимально подготовить польскую армию.

Об этом он сказал в интервью PAP.

"Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос о том, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы", – заявил Оцепа.

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