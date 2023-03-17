Народный депутат от "Евросолидарности" Михаил Забродский складывает мандат.

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

По данным Юрчишина, Забродский решил сконцентрироваться на помощи Генштабу ВСУ.

Напомним, Забродский был при президенте Порошенко командующим АТО/ООС, потом стал оппозиционным депутатом от "Евросолидарности". Он также является заместителем главы комитета Верховной рады по вопросам обороны.

В ноябре 2022 года в интервью The Economist он сообщил, что возвращение Крыма военным путем Украина готовила на 2023-й год.

Забродский также рассказывал, как армия России может разрезать Украину на две части. С севера - на Сумы, Полтаву, Днепр. С юга - на Запорожье и Днепр. При таком сценарии РФ сосредоточится не на захвате городов, а на отрезании логистических путей.

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