Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский, накануне сложивший мандат, станет заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает в субботу, 18 марта, издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Ранее пресс-служба партии, в которой состоит Забродский, заявляла, что он получит "высокий пост в руководстве ВСУ" и будет работать с Залужным.

Михаил Забродский - бывший командующий десантно-штурмовыми войсками и экс-комбриг 95-й бригады при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

В начале сентября 2022 года он стал соавтором статьи Залужного о перспективах войны на следующий год. В качестве цели ВСУ №1 там указано возвращение Крыма, как "центра тяжести" всех российских операций в Украине.

"О том, что Украина готовится к наступлению на юге с прицелом на Крым - сейчас одна из главных тем на Западе и внутри страны", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года в интервью The Economist Михаил Забродский сообщил, что возвращение Крыма военным путем Украина готовила на 2023-й год.

Также Забродский в прошлом году рассказывал, как армия России может разрезать Украину на две части.