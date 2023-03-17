Турция готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет "Анадолу".

По его словам, Анкара увидела искренние шаги Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед Турцией для членства в НАТО.

Что касается Швеции, то Эрдоган заявил, что она не выполнила своих обязательств перед Турцией, а потому голосовать за вступление Швеции в НАТО турецкий парламент пока не будет.

К слову, парламент Венгрии намерен проголосовать по вопросу членства Финляндии в НАТО 27 марта, о членстве Швеции решение будет принято позже.

Турция и Венгрия - две единственные страны-члены НАТО, парламенты которых ещё не ратифицировали вступление а Альянс Финляндии и Швеции.

На этой неделе западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Турция планирует в ближайший месяц одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телекомпании Yle заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

Напомним, Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне вторжения России в Украину.