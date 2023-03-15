Турция планирует в ближайший месяц одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, депутаты "весьма вероятно" ратифицируют решение до парламентских выборов, которые состоятся в середине апреля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Как известно, из-за антитурецких выступлений в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО (его должен одобрить Стамбул) застопорился, что признали и официальные шведские лица. Глава МИД Финляндии Хаависто оценил это так: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта". При этом, он все равно выразил надежду, что полноправное членство Швеции в Альянсе будет одобрено в июле на саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телекомпании Yle заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

Также сообщалось, что в Финляндии назвали крайний срок вступления страны в НАТО.