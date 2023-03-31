НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления.

Об этом заявили в Белом доме.

В Белом доме добавили, что военную помощь Украине союзники обсудят это на министерской встрече в Брюсселе, которая состоится 3-5 апреля.

Министры стран альянса особое внимание уделят ситуации в Украине. Также ожидается обсуждение "вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координации действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнёрами из числа стран Глобального юга".

В обращении 30 марта Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия готовит активные действия по освобождению территорий.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.