Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в традиционном вечернем обращении президента:

Сообщил о совещаниях с военными и встрече с руководством немецкого оборонного концерна "Рейнметалл".

Напомнил, что война в Украине уже идет 400 дней. Сообщил, что ВСУ готовят новые шаги и "активные действия" по освобождению украинских территорий.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.