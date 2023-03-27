Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 26 марта.

"Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги.

Постоянно, неизменно максимум внимания – ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества. Это неправильно, это несправедливо – когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донецкой области или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А для тех, кто мысленно – вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев. Сейчас так же, как и год назад, нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия идут действительно географически вдали от многих. Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать свое контрнаступление.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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