Подводим итоги 395-го дня войны в Украине.

Ситуация вокруг Бахмута

На Бахмутском направлении бои шли в самом Бахмуте, а также у Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек, заявляет Генштаб. Последние два населенных пункта - на трассе в Константиновку.

По этой трассе российские войска имеют продвижение, сообщил с утра американский "Институт изучения войны", ссылаясь на кадры с фронта.

Отметим, что есть видео, снятое вчера на выезде из Бахмута в сторону Константиновки (район самолета). Дорога находится под огнем россиян - по транспорту украинских войск ведется прицельная стрельба.

Также "Институт" сообщает, что россияне прошли к западу от Зализянского и продвинулись в пределах северной части Бахмута. При этом украинские силы, судя по другим кадрам, выбили россиян с одного из участков трассы E40 Бахмут-Славянск.

Западные военные блогеры пишут, что внутри города россияне атаковали через реку Бахмутка южнее промышленного района.

У "Вагнера" же заявляют, что продолжаются бои за промзону завода цветных металлов. Также они сообщают о попытках штурма Хромово, через которое снабжается Бахмут с западной стороны. Судя по западным картам, россияне действительно рядом с Хромово, но об их продвижении там за последние дни не сообщалось.

Главком ВСУ Валерий Залужный вчера заявил британскому коллеге Тони Радакину о том, что обстановку вокруг Бахмута удается стабилизировать. Но там по-прежнему "наиболее сложно".

О том, что Бахмут все еще остается эпицентром боевых действий, сообщил сегодня и спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. И, несмотря на кажущееся замедление российских атак, определенно говорить о такой тенденции еще рано.

"Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боесоприкосновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя покажет", - сказал Череватый.

Британская разведка считает, что Россия и Украина понесли тяжелые потери под Бахмутом. Поэтому "Россия, вероятно, сместила центр приложения усилий на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере".

Остальной фронт

По данным украинского Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях противник атаковал в районе Серебрянского лесничества, а также населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

Российские телеграм-каналы пишут о боях в районе Макеевки Луганской области и у балки Журавка. Есть видео, как утверждается, сильного прилета в мост через реку Жеребец, через который осуществляется снабжение подразделений ВСУ. Украина этого не подтверждала.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли у населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.

Западные военные блогеры пишут, что россияне продвигаются на запад и северо-запад от Красногоровки.

Российские телеграм-каналы заявляют о полном захвате Каменки, которая до последнего момента частично контролировалась ВСУ (Украина оставления села не подтверждала).

Также заявляется о продвижении в Первомайском к юго-западу от Авдеевки (о чем сообщали на днях и западные источники).

На ситуацию в целом со следующей недели может повлиять погода.

Синоптики прогнозируют сильные дожди (возможно, со снегом) в Бахмуте и Сватово со вторника по четверг, а похолодание – со среды по пятницу. В Авдеевке – похолодание со среды по пятницу, но дожди прогнозируются небольшие.

А вот в Пологах Запорожской области обещают похолодание на среду и четверг, а сильные дожди – на понедельник и пятницу.

То есть на всех участках фронта скорее всего дороги станут менее проходимыми, что замедлит наступательные действия с обеих сторон.

При этом на обстрелы погода вряд ли повлияет. В ночь на субботу Краматорск пережил очередной ракетный удар. В центре города обрушилась часть пятиэтажного здания, перекрытия на верхних этажах. Также был прилет по промзоне.

Также сегодня снова российская авиация кружила над Донецком и, судя по всему, наносила удары по Авдеевскому укрепрайону ВСУ.

Комментируя эти и другие удары, в украинском командовании говорят, что Россия имеет большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые и высокоточные дешевле и быстрее, чем производить ракеты (о практике применения этих бомб в Сумской и Донецкой областях мы писали вчера).

"К ним просто добавляют крылья, GPS - и все, полетела. Они есть в достаточном количестве, их нужно просто модернизировать. Цена вопроса намного меньше. С ракетами ситуация более сложная. Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций? Цена одной ракеты – миллионы. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", — объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, для борьбы с управляемыми фугасными авиабомбами нужно сбивать их носители (то есть, самолеты), а для этого Украине нужна современная авиация. Как правило, для сброса такой бомбы противнику даже не нужно входить в зону действия украинской ПВО.

Военные перспективы

Западные источники все чаще говорят о том, что российская армия избрала оборонительную стратегию в Украине.

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной и сосредоточится на сдерживании наступления украинских сил, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Россия стремится в этом году набрать до 400 000 контрактников, чтобы пополнить армию. Масштабная вербовочная кампания позволит избежать еще одной мобилизации.

Как пишет агентство, Путин уверен, что Россия сможет "пересидеть" сторонников Украины в США и Европе. И, если силы РФ смогут предотвратить новый прорыв украинских войск, в ближайшие месяцы поддержка Киева ослабнет.

О признаках того, что Россия приняла решение воевать от обороны - сократив свои потери и увеличивая украинские, как наступающей стороны - мы на этой неделе уже рассказывали.

Видимо, в РФ рассчитывают на два основных фактора - состоявшуюся мобилизацию и строительство эшелонированной обороны, прецедентов прорыва которой ВСУ в этой войне пока еще не показывали.

Еще среди условий, которые позволяют опираться на оборонительную стратегию - отсутствие критических проблем с логистикой, как было в случае с Херсоном, где ВСУ держали под огневым контролем мосты через Днепр.

Также цена прорыва ВСУ на сухопутный коридор в Крым чревата огромными негативными последствиями для внутриполитической ситуации в самой России. Поэтому удержание этого участка, видимо, станет приоритетной задачей РФ.

Впрочем, когда начнется контрнаступление ВСУ (и начнётся ли оно вообще) пока вопрос.

Как заявил Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, для контрудара пока не хватает сил из-за нехватки техники.

"Мы еще не можем начать, и без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта", - заявил президент, говоря о недостаточности западных поставок вооружений. "Зеленский призвал к немедленному увеличению поддержки", - добавляет издание.

Президент признал, что ситуация на Востоке Украины "плохая", повторив, что причина в "нехватке боеприпасов". По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

В конце дня тему грядущего контрнаступления Украины в контексте поставок западных вооружений прокомментировал Путин.

Он упомянул планы Евросоюза передать Украине миллион снарядов за ближайшие 12 месяцев. По его словам, за этот период Россия произведет втрое больше боеприпасов "и даже более, чем в три раза".

Путин считает, что Запад не будет успевать с расширением производства снарядов для Украины. Он заявил, что Украина в сутки использует до пяти тысяч снарядов, а США производят 14-15 тысяч снарядов в месяц и в следующем году планируют выпускать по 40 тысяч.

Также, по словам президента РФ, Запад планирует направить в Украину 420-440 танков. "За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся свыше 1600. Общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков у ВСУ. Даже более, чем в три раза", - заявил Путин.

По авиации разница "в пользу России на десять порядков", добавил президент РФ. В то же время он назвал западные поставки "угрозой", которая продлит войну в Украине.

Появление этого интервью довольно показательно.

Главная суть его сводится к тому, что Россия и сейчас, и в перспективе будет опережать Украину по количеству основных вооружений и боеприпасов.

Также президент России не обошел тему поставок Украине снарядов с обедненным ураном. На это он подготовил два ответа. Первый - что у РФ такое оружие тоже имеется, но пока не применялось в Украине. Судя по всему, это угроза его применить, если Британия не изменит своей позиции и пришлет эти боеприпасы Киеву.

Второй ответ был более глобального характера. Путин заявил, что 1 июля РФ заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. И будет хранить там свои ракеты и заряды, не передавая их в собственность Минска. По словам хозяина Кремля, так же делают США в Европе "десятилетиями".

Кадровые проблемы у ВСУ

В контексте грядущих контрударов обсуждается и ситуация с личным составом в украинской армии. О том, что на самом деле происходит на фронте среди мобилизованных и командиров, "Страна" рассказывала вчера.

Газета Wall Street Journal в свою очередь пишет о проблемах с самой мобилизацией. Украина сталкивается с проблемой набора новых бойцов для ВСУ - так как часть мужчин призывного возраста уклоняется от мобилизации.

"Один украинец заплатил почти 10 000 долларов, чтобы избежать призыва. Другой проигнорировал пять военных повесток. Третий избегает общественных мест, опасаясь, что на него набросится военный чиновник и вручит повестку", – пишет издание.

По его информации, "украинские власти изо всех сил пытаются набрать замену, часто набирая тех, у кого нет ни желания, ни подготовки для службы. В результате растет число мужчин боеспособного возраста, которые пытаются уклониться от службы".

Издание приводит примеры тех, кто пытается покинуть Украину разными способами либо прячется от мобилизации внутри страны. Также приводятся примеры, когда мобилизуют мужчин, явно не пригодных к службе.

"Инвалида призвали в Западной Украине и признали годным к службе, несмотря на отсутствие рук. По словам его родственников, еще один погиб на передовой в течение месяца после мобилизации после 10 дней обучения…

38-летний сварщик из восточной части Днепропетровской области получил пять повесток, несмотря на то, что он отец троих детей, ухаживает за больной раком матерью и имеет проблемы со здоровьем. Он сказал, что оспаривает вызов", – сообщает Wall Street Journal.

А газета New York Times опубликовала большое расследование об иностранных добровольцах, которые воюют на стороне ВСУ.

По данным газеты, состав Иностранного легиона ВСУ гораздо ниже, чем заявлялось в начале войны. Тогда украинские официальные лица заявляли о 20 000 добровольцев. Но на самом деле в настоящее время Легион насчитывает всего около 1500 бойцов.

Некоторые из них — опытные военные, работающие по заданиям военной разведки Украины. Однако многие из добровольцев стали причинами громких скандалов. И сами бы в армию США или других западных стран попасть бы не могли (детальнее об этом - здесь).