Подводим итоги 394-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В районе Бахмута за минувшие сутки произошло больше всего боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ. Также они шли в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино.

География со вчерашнего дня практически не изменилась, что говорит о некой стабилизации линии фронта. Причем такая ситуация держится уже порядка десяти дней, с момента захвата "Вагнером" Зализнянского к северо-западу от Бахмута.

Куратор ЧВК Пригожин вчера объяснил отсутствие продвижений тем, что в этом районе Украина сконцентрировала порядка 80 тысяч военных и, помимо обороны, готовится к ряду контрударов. О подготовке контрудара вчера заявляла и украинское командование устами генерала Сырского.

Впрочем, нельзя сказать, что "Вагнер" прекратил движение в городе. На кадрах с геолокацией, опубликованных 22 марта, видно, как украинские силы вступают в стрелковый бой с российскими войсками на западном берегу реки Бахмутка. По мнению "Института изучения войны", это указывает на то, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая ранее была линией фронта в Бахмуте.

Под Авдеевкой и Марьинкой были попытки наступления россиян в направлении Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Северного, Первомайского и Новомихайловки.

Западные военные паблики пишут, что российские войска продвинулись вдоль водохранилища в Первомайском к юго-западу от Авдеевки. К северу от города, где недавно россияне взял Красногоровку, они продолжаются попытки атаковать село Степовое. Но оно на данный момент под украинским контролем. Но в целом план россиян здесь понятен - окружить Авдеевку с северо-запада и передать пути сообщения группировки ВСУ в этом городе. Ключевое значение с точки зрения даней задачи будут иметь бои за Степовое, Бердичи к северу от Авдеевки и за Ласточкино, Северное и Тоненькое к западу.

Со вчерашнего вечера снова была целая серия обстрелов и налетов.

Вечером самолеты С-35 обстреляли Одесскую область. ВСУ отчитались об уничтожении двух авиационных ракет. О прилетах не сообщалось.

При этом в минобороны России утверждают, что во время вчерашней атаки по Одесской области "был уничтожен ангар с беспилотниками" в районе Сухого лимана (это со стороны Иверского монастыря и аэродрома, который уже пытались бомбить на днях).

Ночью был налет "Шахидов", которые ударили по Сумской и Днепропетровской областям, где пять прилетов зафиксировали в Кривом Роге. Куда попало - не озвучивается.

Кроме беспилотников, по Сумской области, которая граничит с Россией, сбросили 11 авиабомб и обстреляли из РСЗО.

"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области", - рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Власти сумского города Белополье заявили, что удар пришелся по их общине. Погибли два человека, ранены девять. Разрушено админздание, школа, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Судя по данным Воздушных сил, в Сумской области россияне охотились за украинской ПВО. Кроме авиабомб, по региону нанесли удар ракетой Х-31П, сообщило командование.

Эта авиационная сверхзвуковая ракета предназначена для уничтожения зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности. В том числе, как заявляется на профильных ресурсах, она конструировалась для поражения систем Patriot.

Также уточнялось, что Россия для ударов по Сумской области использовала свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Об этом сообщило издание Defense Express. Аналогичные бомбы россияне уже применяли в Донецкой области.

Усиление атак с помощью таких бомб в приграничных с Россией областях говорит о том, что там россияне пытаются уничтожить военную инфраструктуру и поразить по возможности ПВО.

Вчера вечером Генштаб ВСУ сообщил о том, что российские войска покинули Новую Каховку - город на левом берегу Днепра и один из ключевых пунктов обороны армии РФ в Херсонской области. Новость тянула на сенсацию. Но вскоре ее опровергли. И не только назначенные Россией "власти", но и украинские журналисты, которые сослались на информацию от местных жителей о том, что из города россияне никуда не уходили. Вскоре Генштаб ВСУ опубликовал опровержение своему же сообщению по Новой Каховке, заявив, что опубликована эта информация ошибочно.

Поможет ли Китай России отразить атаку "роя дронов"

Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир. Такое заявление сделал вчера советник главкома ВСУ Залужного, американский военный отставник Дэн Райс.

Других деталей он не привел. Но о грядущем контрнаступлении украинской армии, с главным ударом в сторону Азовского моря и Крыма с целью перерезать сухопутный коридор на полуостров, говорят в последнее время все чаще.

Мы эту тему детально разбирали во вчерашних итогах. И сообщали о том, что одной из "фишек" украинского контрнаступления может стать атака "роем дронов" - тысячами беспилотников, которые одномоментно выведут из строя часть российской обороны на целевых участках фронта, обеспечив условия для прорыва тяжелой техники.

В этих условиях для РФ одной из ключевых задач становится поиск стратегии противодействия, а также поиск путей закупки "армад дронов" для собственных атак.

Тут стоит отметить, что крупнейшим производителем не только дронов, но и систем их нейтрализации является Китай. Китайские гражданские дроны и дронобойки, закупаемые на открытом рынке, активно используются сейчас на войне и украинскими, и российскими войсками. И если Пекин, по итогам недавних переговоров Си Цзиньпина и Путина, все же решит помочь Москве военным путем, то наиболее простое и очевидное решение - организация поставок в РФ огромных партий гражданских дронов и средств борьбы с ними.

Тем более, что их сравнительно легко замаскировать под коммерческие поставки через фирмы-прокладки в третьих странах. Не навлекая на себя обвинений в прямой военной помощи России.

О том, что Россия скупает китайские дроны, уже писали западные СМИ в разгар визита Си в Москву. И крайне негативная тональность относительно этой поездки в целом прослеживалась по американским публикациям. Поскольку, по ряду признаков, лидер Китая приехал в Россию не как равноудаленный от всех сторон посредник, а как фактически союзник России.

Об этом говорит и отсутствие звонка Зеленскому, которого пока нет в планах Си, как заявили сегодня в МИД Китая (а вчера советник главы Офиса президента Поток сказал, что с организацией этого звонка возникли "определенные сложности" из-за позиции Китая). И разговоры о том, что Китай и Россия - "силы добра" на планете, что вершат "перемены, которых не было сто лет" (как заявил Си Путину).

Еще один символически-характерный жест - проводы Си Цзиньпина из Москвы под песню китайской армии о грядущей неизбежной войне.

Российские СМИ сообщают, что исполненная российским военным оркестром песня была согласована с китайской стороной. Композиция "Когда этот день настанет" написана Главным политическим управлением армии Китая в 2005 году.

В ней поется о том, что день войны приближается, война - неизбежна и к ней нужно готовиться.

"Вы готовы, братья-солдаты? Когда этот день настанет - не волнуйся Родина и родственники, чтобы победить я буду атаковать. Смотрите на флаг армии - атакующие корабли, флоты и флотилии отражаются в нем, а молодые солдаты мечтают о медалях за великую победу", - поется в песне, под которую Си покидал Москву.

Впрочем, символы символами, а последует ли за этим какая-либо значимая военно-техническая поддержка от КНР - вопрос открытый. Хотя, судя по обеспокоенности Запада - не праздный.

Видимо, узнать на него ответ хотят и в Европе. Президент Франции Макрон сообщил, что планирует посетить КНР в сопровождении главы Еврокомиссии 4 апреля.

"Мы не можем потерять Китай, заявляют лидеры ЕС. Расцветающий роман Си Цзиньпина с Владимиром Путиным пугает лидеров ЕС. Сейчас они бронируют билеты в Пекин", - озаглавило издание Politico статью о визите европейских политиков в Китай.

Также в Китай на следующей неделе отправится премьер-министр Испании Педро Санчес, который намерен обсудить с Си Цзиньпином возможные мирные переговоры Москвы и Киева. Санчес заявил, что мировые лидеры должны прислушаться к мнению Китая по этому вопросу.

Знакомый с процессом источник в Евросоюзе сообщил Politico, что цель этих поездок - "приложить все усилия, чтобы Китай не поддержал Россию и ее способность продолжать войну".

К слову, в Пекин едут не только европейские лидеры. В воскресенье, 26 марта, начнется пятидневный визит в Китай президента Бразилии Лула да Силвы.

Там он хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для прекращения войны в Украине. Эту идею он уже ранее высказывал, заявив, что готов стать посредником, что усадить Киев и Москву за стол переговоров. Учитывая, что украинские власти заявляют о не готовности к переговорам до тех пор пока российские войска не уйдут за пределы границ 1991 года (и в этом их в общем и целом поддерживают ведущие страны Запада), бразильская позиция ближе к китайской, чем к западной.

И если Лула в Китае поддержит инициативу Пекина о возобновлении переговоров по скорейшему прекращению огня в Украине, то можно будет говорить, что среди крупнейших незападных стран уже формируется определенный консенсус относительно путей прекращения войны. И консенсус это не совпадает с позицией Украины и Запада.

Ядерные угрозы и мирные переговоры

В России, как уже говорилось, видят одну из главных угроз украинского контрнаступления в изоляции Крыма, который сложно оборонять без сухопутного моста.

Видимо, поэтому зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова пригрозил ядерным ударом за попытку отбить полуостров.

"Это станет основанием для применения всех средств защиты, включая те, которые предусмотрены Основами доктрины ядерного сдерживания", - заявил Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов.

Он назвал "попытку отколоть часть государства" посягательством на существование самого государства. "Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", - сказал он.

Интересно, что заокеанские "друзья" при этом вчера сделали заявления, которые допускают, что за Крым воевать не придется. Они прозвучали на слушаниях в Конгрессе США, где выступали военные и дипломаты.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возвращение всех украинских территорий, включая Крым, труднодостижимо. "Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем", - сказал Милли.

На том же заседании Конгресса заявления о переговорах и невоенном пути сделал и госсекретарь Блинкен. По его словам, Украина может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями.

"Я думаю, будут территории в Украине, за которые украинцы твердо намерены биться на поле боя, а могут быть такие, которые им придется попытаться вернуть другими путями", - сказал он, отвечая на вопрос республиканца Криса Стюарта о том, поддерживают ли США стремление Владимира Зеленского вернуть Крым.

При этом Блинкен уточнил, что "это должно быть решение украинцев". "Мы точно не хотим остановиться в такой момент, который даст россиянам возможность перевооружиться и потом атаковать заново".

В то же время США готовы к "конструктивной дипломатии с Россией" для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна "проявить признаки готовности к ней".

"Мы отчаянно хотим видеть мир. Но это должен быть прочный и справедливый мир. Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не увидели таких признаков", - сказал глава Госдепа.

Отметим, что заявления о мирном пути возвращения Крыма и готовности к переговорам прозвучали в довольно специфической обстановке. А именно - в Конгрессе, где большинство у республиканцев, которые скептически относятся к политике Байдена по Украине.

Одной из тем, которые продвигают в Республиканской партии, является избегание эскалации конфликта и прямой войны с Россией. В провоцировании такого сценария нынешнюю администрацию активно критикует Трамп.

Поэтому заявления Милли и Блинкена нужно рассматривать с поправкой на политический контекст - чиновники пытались успокоить отдельных конгрессменов.

При этом, как уже писала "Страна", далеко не факт, что США на самом деле будут удерживать ВСУ от попыток наступать на Крым, если удастся прорвать российскую оборону на юге. Разве что только, если в Белом доме действительно придут к выводу, что в таком случае появится реальная угроза ядерной войны.