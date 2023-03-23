В визите Си Цзиньпина в Москву на Западе усмотрели cигнал о сближении России и Китая.

Москва - первая мировая столица, куда Си Цзиньпин прилетел сразу после переизбрания на высший государственный пост КНР. Этот факт, равно как статус и длительность визита китайского лидера в РФ, вызвали очень оживленное обсуждение на Западе.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявил: "Это две страны, которые недовольны влиянием или главенствующей позицией США в мире. Им не нравится играть по правилам, которые установлены мировым порядком. И они хотят бросить вызов нашей позиции".

Собрали публикации в западных СМИ с оценкой визита Си Цзиньпина в Москву.

"Противовес США"

В мировых СМИ визит китайского лидера в Россию считают геополитической победой Путина.

Как пишет Bloomberg, Си Цзиньпин использовал два дня переговоров в Москве, чтобы твердо выступить на стороне России против США.

"Си увидел возможность дать отпор США и укрепить свой имидж мирового государственного деятеля после того, как помог заключить сделку между Саудовской Аравией и Ираном, в то время как Путин может показать, что он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных мировых лидеров, даже несмотря на то, что США и их союзники пытаются изолировать его", - резюмирует Bloomberg.

Independent считает, что Россия и Китай объединились по теме Украины. Имеется в виду предложенный Пекином мирный план из 12 пунктов, но "камнем преткновения может стать отказ Украины". США также против поддержанного Москвой предложения Пекина, которое подразумевает немедленное перемирие с фиксацией нынешней линии фронта (против чего выступают и Киев, и Запад).

Spiegel отмечает, что Китай позиционирует себя в качестве посредника в конфликте в Украине. Guardian вышла с заголовком: "Путин приветствует спорный план Китая о мире на Украине. Но США предостерегает от "любых тактических движений России с целью заморозки войны на своих условиях".

Многие мировые издания связывают переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина с желанием повлиять на доминирование США в мире. Пишут, что формируется союз, которого на Западе опасаются.

В Daily Mail отметили, что "Си Цзиньпин передает Западу пугающее послание, говоря "дорогому другу" Владимиру Путину, что "грядут перемены, которых не было за 100 лет и мы их осуществляем вместе".

Financial Times сообщает, что "Си Цзиньпин поддержал позицию Путина по войне в Украине, но пока не дал твердых обещаний насчет ключевого газопровода, который перенаправит российский газовый экспорт из Европы в Азию… Именно Пекин бросил Москве "экономический спасательный круг" в нынешнюю военную пору, увеличив закупки энергоносителей и заменив на российском рынке некоторые товары и, главное, технические компоненты, раньше доставлявшиеся из западных стран. Основная цель Путина, которой он добивался во время трехдневного пребывания китайского лидера в Москве, – убедить Си Цзиньпина согласиться на проект "Сила Сибири – 2", по которому трубы с российским газом пройдут в КНР через Монголию".

В совместном выступлении вместе с Си по итогам переговоров российский президент обещал доставить Китаю как минимум 98 миллиардов кубометров газа к концу 2023 года. Эта цифра достижима только при вводе в действие второго трубопровода. Исходя из заявлений Путина можно было сделать вывод, что по этому газопроводу уже достигнута принципиальная договоренность с Китаем и с Монголией (через территорию которой он должен пройти).

Однако западная пресса пишет, что это не так.

"Китайский лидер воздержался от того, чтобы предложить Владимиру Путину то, чего он так долго ждал: обязательство покупать намного больше газа", - пишет Bloomberg.

По данным издания, Пекин не желает повторять ошибок Евросоюза и чрезмерно полагаться на топливо из России. Наоборот, китайские власти намерены максимально широко диверсифицировать поставки критически важных для экономики полезных ресурсов, невзирая даже на то, что это может быть дороже для страны.

Правда, насколько эти утверждения соответствуют действительности сказать трудно. Песков опроверг информацию Bloomberg о том, что Китай не поддержал идею строительства газопровода, назвав это "малоквалифицированным вбросом". Да и в целом вряд ли бы Путин на встрече стал бы вообще озвучивать планы по строительству "Силы Сибири-2", если б на этот счет была бы отрицательная позиция Пекина. Другой вопрос, что могут быть еще споры по цене и прочим условиям поставок, а потому конечные договоренности и не были озвучены (но это может произойти, например, во время визита премьер-министра России Мишустина в Китай, который уже запланирован на ближайшее время).

При этом, западные СМИ отмечая возможное несовпадение позиций по расширению поставок газа, считают, что китайский лидер пошел намного дальше навстречу россицским пожеланиям в украинском вопросе. Совместное заявление в целом в целом повторяло общие положения кремлевского видения ситуации, пишет Financial Times.

Welt в статье под заголовком "Путин и Си хотят начать в Москве новую эру отношений" пишет, что Кремль поддержал в целом позицию Пекина по поводу украинского конфликта.

Politico обращает внимание на то, что Си нанес свой первый визит после избрания на пост председателя КНР именно в Россию. В числе различных тем для обсуждения продливший свои полномочия китайский лидер пожелал Путину успеха на следующих президентских выборах, обратила внимание газета.

"Ожидается, что 70-летний Путин в следующем году пойдет на новый президентский срок, в то время как 69-летний Си только что получил еще один президентский срок менее двух недель назад", - отмечается в статье.

Французский BFM TV назвал встречу Путина и Си сигналом Западу о российско-китайской дружбе.

"Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали "неформальную" встречу в Москве в понедельник, долгожданную встречу, которая скрепляет дружбу между Пекином и Москвой перед лицом Запада", - говорится в сюжете телеканала.

Немецкий канал ZDF сделал акцент на словах Си Цзиньпина о том, что Китай продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на текущую международную обстановку и солидарен с ней по поводу необходимости перехода к многополярному миру.

В тоже время, западные издания отмечают то, что определенную дистанцию от России Китай старается держать.

"План Си состоит в том, чтобы найти баланс: Китай хочет, чтобы Россия выжила, но не хочет, чтобы его считали полностью поддерживающим Россию", — говорит в комментарии Financial Times доцент, специализирующийся на китайской политике в Городском университете Гонконга Дуншу Лю.

Будет ли Китай поставлять оружие России?

В западных СМИ не исключают, что Путин и Си могли тайно договориться о поставках оружия Китаем в Россию для войны в Украине. Хотя публично, отмечают западные журналисты, естественно, это не декларировалось.

"То, что Путин и Си, возможно, обсуждали и о чем договорились за закрытыми дверями в Москве, вне поля зрения телекамер, в ближайшие дни останется предметом пристального интереса во всем мире. После решительной демонстрации поддержки — но без упоминания о соглашении с Китаем о поставках оружия или другой летальной помощи — Си покинул Россию", - пишет CBS.

Associated Press отмечает, что "Си, вероятно, предложит сильную спасательную дорожку Путину, своему ключевому партнеру в усилиях по переустройству мира, чтобы ограничить влияние США".

В то же время, пишет издание, "Китай не сделал ни малейшего намека на помощь России оружием, чего опасались США и другие западные союзники".

Михаил Коростиков, эксперт по российско-китайским связям, заявил в комментарии для Фонда Карнеги, что в то время как зависимость Москвы от Пекина растет, пространство для маневра Китая также сужается.

"Альтернативы России как партнеру, предоставляющему ресурсы, которые будут критически необходимы Китаю в случае эскалации его конфронтации с Западом, нет, — сказал он. - Это помогает сбалансировать ситуацию и позволяет Москве надеяться, что Пекин не будет злоупотреблять своими недавно приобретенными экономическими рычагами".

В целом, подытоживает CBS, Москва и Пекин продемонстрировали "единство и очевидный удар по западным странам, которые помогли Украине бороться с вторжением России, включая США".

"То, что мир увидел во время визита Си, было тщательно продуманным действием, призванном изобразить противодействие возглавляемому США альянсу Запада. Россия объявила в прошлом году, что строит новый "демократический мировой порядок" с Китаем. И когда двое мужчин шли навстречу друг другу по длинным коврам, чтобы встретиться в центре богато украшенного роскошного зала в Москве для крепкого рукопожатия, сигнал для остального мира был однозначен", - резюмирует CBS.

Символ поддержки на фоне ордера на арест

Телеканал NBC считает, что визит Си Цзиньпина в Россию является символом поддержки, особенно в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест Путина.

В свою очередь, CNN указала, что для Китая визит Си Цзиньпина в Москву важен для роста собственного дипломатического влияния в мире.

"Для лидера Китая этот широко освещаемый государственный визит в Россию представляет своевременную возможность продемонстрировать растущее дипломатическое влияние Пекина на мировой арене, а также его стремление бросить вызов миропорядку, в котором главенствующая роль отводится США", - обращает внимание телеканал CNN.

Как пишет New York Times, в военном, дипломатическом и экономическом плане Пекин становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях.

"Китай остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, помогая финансировать вторжение. Обе стороны также провели совместные военные учения и совместно критикуют НАТО", - пишет New York Times.

BBC отмечает, что визит Си Цзипьпина сопровождался неожиданным визитом премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев, что сделало его первым лидером Японии после Второй мировой войны, посетившим страну, переживающую войну.

"Изменения, которых не было сто лет"

Как считает CNN, встреча Си и Путина, "прошедшая на фоне натиска России на Украину", "не оставила сомнений в приверженности Пекина развитию отношений с Москвой, несмотря на растущую изоляцию Путина на мировой арене".

"Трехдневный визит Си Цзиньпина в российскую столицу стал для двух самопровозглашенных "друзей" возможностью продемонстрировать свои близкие личные отношения на фоне помпезности государственного визит и рассказать, как они могут продвинуть вперед миропорядок, противостоящий тому, который, по их мнению, возглавляет Вашингтон и его демократические союзники",- пишет CNN.

Телеканал обратил внимание, что когда Си покидал Кремль, в его прощальном послании было подтверждено его мнение о том, что глобальная динамика сил меняется.

"Вместе мы продвигаем вперед эти изменения, которых не было 100 лет", - сказал он во время прощального рукопожатия с Путиным.

Александр Королев, эксперт по международным отношениям Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, сказал CNN, что совместное заявление свидетельствует об "общем сближении китайских и российских взглядов на мир и подходов ко многим международным вопросам».

"Это очень четко и ясно с точки зрения определения Соединенных Штатов как серьезной угрозы безопасности", - сказал он.

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph заявил, что Россия и Китай образовывают ось, которая "становится настоящей проблемой для Запада".

"Я считаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию", — сказал он.

Болтон считает, что к этому нужно отнестись серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как "союз без границ".

"В этом и есть настоящая проблема для Запада, независимо от того, что произойдет в Украине", — заявил экс-помощник Трампа.