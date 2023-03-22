За визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина в Украине следили с вниманием и тревогой.

Ещё большее сближение Пекина и Москвы крайне невыгодно Киеву, который опасается, прежде всего, перехода китайского руководства к полноценной военной помощи РФ, что может повлиять на ситуацию на фронте.

Как и в случае с китайским планом мирного урегулирования конфликта в Украине, официальные лица давали осторожные оценки как самому визиту председателя Си, так и его последствиям.

При этом сам мирный план Китай с немедленным объявлением перемирия по нынешней линии фронта (то есть с фиксацией нынешних российских завоеваний) Украиной и Западом воспринимается негативно. А вот Россия его прямо поддержала, что отражено в итоговом заявлении двух стран после завершения переговоров.

Также итогом визита стал курс на дальнейшее расширение взаимодействия Китая и России по экономическим вопросам. Взаимодействие по военным вопросам осталось за скобками официальных заявлений, однако нельзя исключать, что и здесь будет иметь место активизация сотрудничества (хоть, наверняка, и не публичное).

В таких условиях ожидаемый разговор Зеленского и Си Цзиньпина, если он состоится, будет, очевидно, непростым. Как полагают эксперты, а также западные СМИ, украинские власти не хотят полностью бить горшки с Китаем, надеясь обратить его посреднические усилия в свою пользу (хотя, как это сделать, не очень понятно, учитывая уже озвученный мирный план Пекина), а после окончания войны расширять экономическое сотрудничество с КНР, чтобы не зависеть тотально от поддержки Запада в восстановлении страны.

Какие реальные перспективы отношений Украины и Китая, а также какова может быть роль Пекина в возможном мирном урегулировании, разбиралась "Страна".

Итоги визита

Россия стала первой страной, куда Си Цзиньпин приехал с государственным визитом после переизбрания его на председательский пост в прошлом месяце.

Вообще это его второй приезд в РФ (предыдущий был в 2019 году). Продлился визит три дня. 20 марта сразу после приезда состоялась его неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, включавшая разговор тет-а-тет длительностью 4,5 часа. 21 марта прошли переговоры сначала между лидерами, а потом в расширенном составе плюс отдельная встреча председателя КНР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Стороны заявили о подписании пакета документов, в частности "Совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", и "Совместного заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

В речи российского президента можно выделить несколько моментов, касающихся ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран.

Во-первых, Москва намерена наращивать поставки энергоносителей в Китай с упором на увеличение объемов поставляемого природного газа. По словам Путина, в общей сложности к 2030 году поставки газа составят не менее 98 млрд кубометров плюс 100 миллионов тонн сжиженного природного газа. Готов проект нового газопровода "Сила Сибири – 2" через Монголию с пропускной способностью 50 млрд кубометров газа. Очевидно, Россия претендует на то, чтобы стать главным поставщиком энергоресурсов в Китай, компенсируя таким образом потерю европейского рынка сбыта. При этом энергоносители не единственное, что Россия готова поставлять в Китай. Несколько раз упоминались возможности расширения поставок продовольствия.

Во-вторых, Путин заявил о готовности использовать китайские юани в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Очевидно, это еще одно следствие санкций из-за которых российские предприятия не могут рассчитываться в долларах и в евро.

В-третьих, в плане увеличения количества и нагрузки транспортных коридоров через российскую территорию упомянуто создание совместного рабочего органа по развитию Северного морского пути. По этому пункту пока мало конкретики, но, возможно, китайцы продавили давно интересующее расширение их участия в освоении северных маршрутов.

В сравнении со столь обширными экономическими планами лишь вскользь было сказано о военном сотрудничестве двух стран. Помощник Путина Юрий Ушаков обмолвился, что эта тема поднималась на переговорах.

"Видимо, исходя из желания китайского стороны, в официальных заявлениях был сделан упор на одной экономике. Такая позиция делегации Китая понятна. Упоминание любого военного и военно-технического сотрудничества стало бы сейчас поводом для новой эскалации между Китаем и Западом и даже введения санкций", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

В то же время он обращает внимание на присутствие среди российских официальных лиц министра обороны Сергея Шойгу и главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александра Фомина.

"Всегда делегации на подобные переговоры формируются симметрично, и, скорее всего, у россиян были в китайской делегации контрпартнеры", - полагает Бортник.

То есть возможность поставок вооружений из Китая России (или оборудования, необходимого для войны, вроде беспилотников), теоретически, все-таки исключать нельзя. Хотя наверняка об этом никто публично говорить не будет.

По мнению Руслана Бортника, визит стал очевидным сигналом и политической и экономической поддержки Китаем России на фоне ужесточающегося противостояния РФ с Западом.

"Приезд китайской делегации был направлен на дипломатическую деблокаду Москвы. Его важность еще больше возросла после вынесения решения Международного уголовного суда. Си Цзиньпинь фактически показал странам - партнерам Китая в Азии, Африке и Латинской Америке, что, несмотря на решение МУС, Путин и его команда не являются токсичными и с ними можно и необходимо продолжать сотрудничество. Ну и, конечно, не только визит, но и обращение к Путину "друг", слова, что они вместе меняют историю, также были знаковыми. В разговоре с ним председатель КНР выразил уверенность, что Путина переизберут на новый срок в следующем году. Это символический знак поддержки, в том числе для внутрироссийских политических раскладов. Си фактически сказал, что Путин для него остается партнером. И любые действия против Путина Китай поддерживать не будет. И, к сожалению для Украины, Пекин не считает нашу страну на правильной стороне в этой войне. Это еще одно подтверждение, что для китайского руководства партнерство с Россией важнее, и оно разделяет геополитические цели Москвы", - говорит политолог Бортник.

"Си поддержал переизбрание Путина президентом в следующем году. Важно понимать, что Путин в случае переизбрание придет на 6-летний срок, который продлится до 2030 года. И до этого года должны действовать договора, подписанные с Си. То есть оба намерены править минимум до 2030-го", - говорит политолог Вадим Карасев.

В совместном заявлении двух стран по итогам переговоров пункты о войне в Украине в целом были выписаны с точки зрения российской трактовки событий.

- РФ и Китай считают, что для решения украинского кризиса надо предотвращать блоковое противостояние и разжигание конфликта;

- РФ и Китай призывают избегать деградации кризиса в Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу".

Но главное - в этом же заявлении говорится о том, что Россия поддерживает мирный план Китая по урегулированию в Украине.

Об этом же сказал и лично Путин.

"Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", - заявил президент РФ.

По мнению политолога Вадима Карасева, согласившись с китайским планом, Путин "выставил фоном позицию США, выступающих за продолжение войны. То есть Россия продолжает свой нарратив: "Мы за мир, войны хочет Украина, США и весь Запад".

Как считает Карасев, китайский план выгоден Путину в двух позициях.

"Во-первых, Китай выступает за прекращение огня и начало переговоров без предварительных условий — в том числе вывода российских войск из Украины. То есть войска остаются на оккупированных территориях. Во-вторых, Москва может заявить, что фраза о сохранении территориальной целостности и суверенитета подразумевает, что речь идет о сохранении "территориальной целостности" России, включая те территории Украины, об аннексии которых в прошлом году объявила РФ. Возможно, не случайно Путин побывал накануне визита Си в Крыму и Мариуполе. Таким образом он связал свою личную и политическую судьбу с сохранением контроля России над этими территориями", - говорит Карасев.

Реакция Украины: без резких движений

Реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была негативной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приезд лидера КНР в РФ после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, показывает, что "Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные на Украине".

"Вместо того чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", - сказал Блинкен.

"Наверное, США и вообще Запад рассчитывали, что история с ордером МУС и убийством китайских граждан в Африке, к которому может быть причастна ЧВК "Вагнер", приведет к откладыванию визита или деформации его повестки дня. Поэтому сначала реакция на подтверждение поездки была сдержанно-холодной. По мере того как ситуация прояснялась, заявления приобретали все более категоричный характер", - комментирует Бортник "Стране".

Реакция Украины была куда осторожней.

С первых дней широкомасштабного вторжения России руководство Украины призывает Китай, отказавшийся встать на сторону Киева в этой войне, воздержаться от прямой военной помощи Кремлю.

Однако усилившееся экономическое сотрудничество Пекина и Москвы, с помощью которого Россия сглаживает эффект западных санкций, всегда тревожило украинскую власть, как, впрочем, и коалицию во главе США. При этом в отличие от Вашингтона, где жесткая критика позиции Китая по украинскому вопросу - обычное дело, президент Владимир Зеленский дипломатично осторожен в формулировках в отношении Поднебесной (хотя вообще представители власти, бывает, обрушиваются с упреками на Китай за его линию).

Китайское предложение плана мирного урегулирования украино-российского конфликта Зеленский не поддержал в целом, но приветствовал желание "говорить об Украине", а в самом документе выделил отдельные пункты, например о поддержке территориальной целостности, по которым, дескать, стоит работать с Пекином.

"Насколько мне известно, Китай исторически уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы Российская Федерация вышла с нашей территории. Потому что в этом и состоит уважение к суверенитету и территориальной целостности", – заявил лидер Украины на пресс-конференции, посвященной годовщине вторжения. Тогда же он отметил, что хотел бы встретиться с председателем Си.

Чем объясняется сдержанность Киева? По словам политолога Бортника, у линии украинского руководства есть тактические и стратегические задачи.

"Первые - это прежде всего довести до конца процесс утверждения нового посла Украины в Китае и все же не сорвать звонок двух лидеров. Главная среди вторых - перетянуть на свою сторону Китай или хотя бы остановить сближение его с Россией. Думаю, тут Киев хочет сыграть на проблеме Тайваня, проведя параллели с украинскими реалиями. Возможно, Зеленский рассчитывает, что если удастся договориться о личной встрече с китайским лидером, он попробует "включить" свою харизму. Китайский фактор остается важным для Киева, который сейчас включается в борьбу за внимание к своей позиции стран Африки, Латинской Америки и Азии, где влияние Пекина очень высоко. Все вместе заставляет Украину говорить аккуратно, не давая повода Поднебесной усилить и разнообразить поддержку России", - комментирует Бортник.

При этом, очевидно, Киев не готов ради этих целей менять что-либо в отношениях с Западом. В последний день визита в Москву Си Цзиньпина украинский лидер принимал в Киеве японского премьера.

Это тоже в какой-то степени символичная встреча: из руководителей стран "большой семерки" (G7) только глава японского правительства не посетил Украину после начала российского вторжения. Кисида заявлял, что намерен сделать украинскую тему главной на предстоящем в мае в Хиросиме саммите G7. Тянуть дальше с визитом в Киев ему, видимо, было уже некуда. Хотя момент для него был выбран показательный: когда глава основного конкурента Японии в Юго-Восточной Азии находился в Москве. Из российской столицы звучали саркастические оценки, что приезд Кисиды устроен-де американцами. Хотя политолог Бортник считает, что у переговоров японского и украинского лидеров свои цели и логика, кроме как "уравновешивать визит председателя Си".

"Украина надеется на усиление антироссийской политики со стороны Японии, которая председательствует в "большой семерке" в этом году", - полагает Бортник.

От темы Китая им было не уйти. На совместной с японским премьером пресс-конференции Зеленского снова спросили о мирных инициативах Пекина, на что он вновь ответил уклончиво: "Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу "формулу мира" и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа".

Также он сказал, что никакой конкретики по разговору с Си Цзиньпином, о вероятности которого ранее заявлялось, нет.

Политолог Вадим Карасев считает, что Пекин, по его мнению, готов обсуждать только свой план, будучи заинтересованным, как считает эксперт, в его глобальном применении.

"Задача Китая не только решить вопрос, как они говорят, украинского кризиса, а вообще вывести мир из конфронтации, вернув в систему международных отношений, основанных на международном праве и уставе ООН. Киев может выдвигать встречные предложения, но Пекин не будет их рассматривать. Он видит войну в Украине не как агрессию России или конфликт между странами, а кризис мировой безопасности. По факту все хотят сыграть в миротворцев. Но все прекрасно понимают, что время для переговоров о мире не пришло и всё решится на поле боя в период весны-лета этого года. Китай и Россия еще пытаются обратить позицию Вашингтона, настаивающего на продолжении войны, против него, используя ее в качестве аргумента убеждения стран, скажем так, незападного мира", - говорит Карасев.

В свою очередь, "Страна" допускала, что руководство Украины действительно может попытаться разыграть "китайскую карту" с прицелом на послевоенную жизнь. Это еще одна причина такой выдержки Киева в оценках курса Пекина, о которой мы не раз говорили. После окончания войны поддержка Китая, в случае достижения неких договоренностей, может стать противовесом безграничному сейчас влиянию Запада на украинские дела. Через Пекин можно попытаться влиять и на Москву.

Однако для этого нужно, чтобы как минимум закончилась война. И у Китая есть свой план ее окончания - заморозка по нынешней линии фронта, то есть тот самый "корейский сценарий" с фиксацией захвата РФ украинских территорий. И этот план уже поддержала Москва. А в перспективе, возможно, поддержат и многие незападные страны.

На данный момент этот план неприемлем для Украины и Запада. Поэтому Киев при поддержке западных союзников, скорее всего, попытается переломить ситуацию на поле боя, прорвав фронт россиян, перерезав сухопутный коридор в Крым и начав наступление на сам полуостров. И уже после этого о чем-то начать договариваться. Россия, естественно, со своей стороны приложит все усилия, чтоб этот план не реализовался и наступление ВСУ не привело к успеху. И фронт был как минимум стабилизирован или же были захвачены новые территории. После чего вновь предложить Украине и Западу "корейский сценарий" по китайскому плану.