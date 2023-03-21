В мире грядут перемены, которых не было в последние сто лет.

Об этом сказал лидер Китая Си Цзиньпин президенту РФ Владимиру Путину, прощаясь с ним на крыльце Большого Кремлевского дворца.

"Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены", – сказал глава КНР.

Российский президент ответил, что согласен с этими словами.

"Береги себя, дорогой друг", - добавил председатель КНР.

Путин пожелал гостю из Китая счастливой дороги.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире". Цинь Ган добавил, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран.

Как мы писали, на встрече в Москве лидеры РФ и КНР заявили, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Также мы публиковали главные тезисы в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров Путина и Си.