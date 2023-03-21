"Береги себя, дорогой друг". Си считает, что мир ждут перемены, которых не было 100 лет. Путин согласился
В мире грядут перемены, которых не было в последние сто лет.
Об этом сказал лидер Китая Си Цзиньпин президенту РФ Владимиру Путину, прощаясь с ним на крыльце Большого Кремлевского дворца.
"Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены", – сказал глава КНР.
Российский президент ответил, что согласен с этими словами.
"Береги себя, дорогой друг", - добавил председатель КНР.
Путин пожелал гостю из Китая счастливой дороги.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире". Цинь Ган добавил, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран.
Как мы писали, на встрече в Москве лидеры РФ и КНР заявили, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".
Также мы публиковали главные тезисы в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров Путина и Си.