Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире".

Соответствующее заявление он сделал в интервью российскому журналисту в Москве.

Цинь Ган сказал, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран. По словам министра, Китай и Россия расценивают свои отношения как "силу, которая принесет глобальные мир и стабильность".

Он отметил, что отношения между двумя странами "не представляют угрозы для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозы конфронтации для кого-либо".

Дипломат также добавил, что отношения Пекина и Москвы "базируются на обоюдном интересе".

"Мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших государств", - сказал дипломат, подчеркнув, что Китай и Российская Федерация являются хорошими соседями и "представляют силы добра".

Ранее Владимир Путин назвал власть западных элит сатанизмом.

"Диктатура западных элит направлена против всех людей мира. Включая население самих западных стран. Это уже сатанизм", - сказал Путин осенью.

Мы сообщали, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве стороны обсуждали военное сотрудничество между Россией и Китаем.