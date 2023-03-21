В Белом доме считают, что Москва попросит у Китая поставок боеприпасов для продолжения войны в Украине.

Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии MSNBC.

"Отношения между Путиным и Си – это брак по расчету, который дает Китаю союзника против Запада, а России – поставки в ведении войны против Украины", – сказал Кирби.

"Путин, который мог бы вывести свои войска прямо сегодня, не выражает никакого интереса к прекращению этой войны", – добавил он.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах Путина и Си обсуждалось военное сотрудничество между Россией и Китаем.

Накануне издание Kyodo со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что США уже зафиксировали использование Россией китайских боеприпасов против Украины. Однако остается неясным, были ли боеприпасы поставлены самим Китаем. Если это так, то Вашингтон готов принять ответные меры.

Также на этой неделе американский новостной сайт Politico сообщил, что в прошлом году китайские компании отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок, детали для беспилотников и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях.

В феврале сразу два крупных американских издания написали о планах Китая поставить оружие России.