Позиция по Украине, AUKUS и партнерство. Главное в заявлении России и Китая по итогам переговоров Путина и Си
Сегодня, 21 марта, по итогам двухдневных переговоров в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая.
Об этом сообщают российские издания.
Главные тезисы:
- РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров;
- РФ и Китай озабочены рисками в связи с созданием AUKUS (оборонный альянс США, Великобритании и Австралии - Ред.) и их планами по строительству атомных подводных лодок;
- РФ и Китай призывают AUKUS строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения;
- РФ и КНР планируют укрепить всеобъемлющее партнерство в сфере энергетики;
- РФ и Китай считают, что для решения украинского кризиса надо предотвращать блоковое противостояние и разжигание конфликта;
- РФ и Китай озабочены военно-биологической деятельностью США, требуют дать по этому поводу разъяснения;
- РФ и КНР расширят научные обмены для обеспечения технологического лидерства двух стран;
- РФ и Китай призывают избегать деградации кризиса в Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу";
- Россия и Китай выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН.
Напомним, глава КНР Си Цзиньпин, во время визита в Москву, пригласил российского президента Владимира Путина в текущем году совершить визит в Китай.
Ранее мы писали, что Госдеп США осудил визит Си Цзиньпина в Москву, на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
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