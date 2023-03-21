Сегодня, 21 марта, по итогам двухдневных переговоров в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая.

Об этом сообщают российские издания.

Главные тезисы:

РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров; РФ и Китай озабочены рисками в связи с созданием AUKUS (оборонный альянс США, Великобритании и Австралии - Ред.) и их планами по строительству атомных подводных лодок; РФ и Китай призывают AUKUS строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения; РФ и КНР планируют укрепить всеобъемлющее партнерство в сфере энергетики; РФ и Китай считают, что для решения украинского кризиса надо предотвращать блоковое противостояние и разжигание конфликта; РФ и Китай озабочены военно-биологической деятельностью США, требуют дать по этому поводу разъяснения; РФ и КНР расширят научные обмены для обеспечения технологического лидерства двух стран; РФ и Китай призывают избегать деградации кризиса в Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу"; Россия и Китай выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин, во время визита в Москву, пригласил российского президента Владимира Путина в текущем году совершить визит в Китай.

Ранее мы писали, что Госдеп США осудил визит Си Цзиньпина в Москву, на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.